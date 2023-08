Reprodução Larissa Manoel descreve relação abusiva com os pais

Após uma chamada do "Fantástico" m ostrar trechos de uma entrevista em que Larissa Manoela dá detalhes do rompimento que teve com os pais , André Luiz Frambach, noivo da atriz, comentou sobre o assunto. Eles respondeu uma internauta e afirmou que "toda a verdade aparacerá".



As declarações da atriz repercutiram na internet e algumas pessoas questionaram o relacionamento dela com o ator. Uma usuária do Instagram, então, saiu em defesa do casal. "Quem está falando do boy dela ainda não entendeu a exploração infantil que esses pais fizeram com ela né. Que eu saiba com o boy ela está maior de idade. Ou seja, se quiser bancar ele, ela que sabe", disse ela.



Frambach logo comentou a declaração da internauta. "Na hora certa, tudo serpa dito e toda a verdade aparecerá. O nosso amor, a nossa união já por si só é a resposta", escreveu ele.



Na entrevista, Larissa contou que teve que abrir mão de tudo que ganhou até os 18 anos para gerir a própria carreira. O patrimônio dela era administrado pelos pais Silvana Taques e Gilberto Elias. Deste modo, ela tinha que pedir dinheiro para eles para fazer tudo.



A entrevista sobre o rompimento será exibida na edição do "Fantástico", da TV Globo, deste domingo (13) a partir das 20h30.





