A participação de Douglas Silva no "BBB 22" possibilitou que o Brasil não conhecesse apenas ele, mas também a filha Maria Flor. A menina, de 11 anos, extrovertida e falante, ganhou o coração do público ao postar vídeos de apoio ao ex-brother no reality. Um ano depois, a criança tem a chance de encantar ainda mais os brasileiros interpretando Valentina em "Fuzuê". E o melhor: ela trabalhará ao lado do pai, que interpretará Cláudio na nova novela das sete da Globo.



Em entrevista ao iG Gente, Douglas conta como a relação de pai e filha ajuda a interpretar os personagens. Na trama, Cláudio é um nerd que faz tudo pela esposa Alice (Fernanda Rodrigues), já Valentina não embarca nas loucuras da mãe e consegue ser mais madura que ela. "A relação dos nossos personagens é diferente da relação que eu tenho com a Maria Flor no dia a dia. A Valentina tem uma babá... não tem esse contato... Mas eles [personagens] não deixam de ter essa cumplicidade que a gente tem na vida real. A gente até consegue colocar essa energia que vem de fora".



Ele, porém, procura não misturar a relação dos dois com a dos personagens: "Temos o momento que eu sou o papai e ela é filha e vivemos de forma normal. Até que vira a chavinha e falo 'opa hoje temos que trabalhar'. Aí passamos textos juntos".



Trabalho conjunto ajuda na relação de pai e filha



Com o trabalho em dupla, o ator relata que agora está mais fácil conviver com a filha. "Eu e a Maria Flor temos vários lugares para nos vermos, em casa e no trabalho. Então, não temos esse problema de se ver". No entanto, as gravações de Fuzuê estão atrapalhando a relação de Douglas com Morena, a caçula de três anos. "Com Morena está mais difícil porque às vezes eu chego e ela já está dormindo", explica ele.







Receios de Douglas com a fama de Maria Flor



Douglas ainda cita outra dificuldade que enfrenta na paternidade, principalmente, com Maria Flor: receio das consequências que a fama e a vida de atriz podem trazer para a criança, como ataques na internet ou uma rotina cansativa e corrida.

O ex-BBB explica que tenta sempre monitorar Maria Flor para nada fugir do controle dele. "A minha esposa [Carolina Brito] ajuda muito, na questão do monitoramento dela, então, não tenho preocupação. Mas óbvio que a gente fica sempre com pé atrás...", diz.



O ex-brother ainda conta que a pequena atriz costuma lidar muito bem com a internet e sabe limitar o conteúdo que consome, o que passa uma segurança maior para os pais. Vale lembrar que DG e a família sofreram ataques racistas na internet durante o "BBB22".

Já sobre a rotina de artista, Douglas tenta dar dicas para Maria Flor para prepará-la. O ex-BBB sabe bem o que é ser um ator mirim. Ele interpretou o personagem Dadinho, do filme "Cidade de Deus" (2002), aos 14 anos. A produção fez tanto sucesso que recebeu quatro indicações ao Oscar.



"Nós não somos os pais que queremos nos realizar nos filhos. Criança tem que ser criança. E eu falo para ela respeitar o processo de descanso para estar 100% no trabalho. Saber separar as coisas. Mas se ela quer uma coisa, que ela se dedique. Para ela não se frustrar e ter que refazer", diz DG.



Maria Flor quase esteve em "Vai Na Fé"



DG reforça que tem muita confiança em Maria Flor. A criança estuda de forma integral e só aceitou o papel em "Fuzuê" quando a emissora declarou que ela não precisaria mudar os horários da escola.



Isso, no entanto, já foi um entrave para a atriz mirim. O ator revela que ela já negou um papel em "Vai Na Fé", novela de sucesso das sete, devido aos estudos. Vale lembrar que a produção tem um núcleo infantil, onde uma das crianças faz parte da família protagonista, a Duda, filha de Sol (Sheron Menezzes).



"Ela fez um teste e ela passou. A produtora de elenco ligou chorando emocionada com o teste dela. Só que a Maria estuda das 07h às 16h. Aí falaram que ela teria que mudar de escola. Só que a Maria Flor é CDF, ela ama a escola (...) Ela falou que não iria mudar de escola e tivemos que declinar o papel", relembra Douglas.



Agora, em "Fuzuê", o pai diz que vê potencial na filha. "A Maria Flor tem muita facilidade. Vou perguntar se ela já estudou o texto e ela fala: 'Já estudei'. No dia seguinte, a gente passa e parece que ela ficou estudando o texto a semana inteira". O ex-brother, então, completa: "Tem sido maravilhoso trabalhar com ela. As expectativas estão altíssimas com a estreia da novela".



