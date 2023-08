Reprodução Instagram - 10.08.2023 Zé Felipe com blusa curta

Na última quarta-feira (9), a influenciadora Virginia Fonseca Costa, de 24 anos, compartilhou um registro inusitado do marido, o cantor Zé Felipe, de 25 anos. Por meio dos stories do Instagram, ela filmou o parceiro com uma blusa curta, que ficou parecida com um cropped.



A peça, no entanto, não é um cropped, é uma blusa que Zé Felipe pegou de Manuelle, que também está na viagem. “Zé Felipe está sem blusa e pediu emprestada para a Manuelle”, brincou Virginia, que tem duas filhas com o cantor, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 8 meses .



“Não posso levantar os braços”, contou Zé Felipe, que, ao levantar os braços, ficou com a barriga de fora da blusa. Em seguida, o cantor resgatou uma polêmica envolvendo o irmão dele, o ator João Guilherme Ávila, de 21 anos, que estreou nas séries “Vicky e a Musa”, do Globoplay, e “De Volta aos 15”, da Netflix.



“Se eu levantar o braço, eu viro o João Guilherme”, debochou Zé. Vale lembrar que, em junho deste ano, durante a “Semana da Moda”, em Paris, João Guilherme se envolveu em polêmicas com Nego Di e Rafael Cardoso após usar um cropped no evento.

