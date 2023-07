Reprodução/Instagram João Guilherme reage ao pedido de desculpas de Rafael Cardoso

João Guilherme comentou sobre o pedido de desculpa de Rafael Cardoso após a polêmica do cropped. Tudo começou quando Nego Di fez um vídeo com falas homofóbicas após João publicar fotos usando cropped, e o ator concordar.

Durante a semana, foi noticiado que Rafael havia mandado mensagem se desculpando com o filho de Leonardo, porém, parece que não foi bem assim.





"Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação", disse João no Poccast nesta quarta-feira (5).

No podcast, João também criticou o ex-BBB. "Nego Di não vale coisa nenhuma. Não vai nem fazer uma retratação, mas também não é para mim. Vocês têm que melhorar e falar com a rapaziada que realmente ofenderam", contou.

O ator explicou que não respondeu diretamente ao ataque dos dois, já que é um assunto sério. "O que aconteceu não é piada, é uma indignação. A conversa nem era tanto com eles. Ia chegar neles, mas era para abrir a pauta para falarmos sobre o que realmente importa", encerrou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: