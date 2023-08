Reprodução/ Globo Theo muda visual e mata Orfeu em reta final de 'Vai Na Fé'

Nesta quinta-feira (10), será exibido o penúltimo de "Vai na Fé" e ele promete fortes emoções. Theo (Emilio Dantas) vai tingir o cabelo e a barba para tentar fugir do país, mas será surpreendido por Orfeu (Jonathan Haagensen).



Após fugir da prisão, o bandido fica inconformado que Theo tenha conseguido despistar a polícia no aeroporto e redolver agir conta própria. Armado, ele irá atrás do abusador. “Eu vou fazer sozinho o que a justiça não conseguiu fazer!”, diz Orfeu.



Com os cabelos tingidos de preto, Theo espera até a noite para tentar embarcar em um navio e fugir do Brasil. Mas, no porto do Rio de Janeiro, ele dará de cara com Orfeu.

“Estava indo embora sem se despedir, Theo?”, fala o personagem. O empresário, então, começará a correr e será perseguido por Orfeu. Os dois travarão uma luta corporal, que termina com Theo com as armas nas mãos. Ele irá atirar em Orfeu, que ficará caído no chão, morto.

