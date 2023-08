Reprodução / GNT Bruna Louise relembra história em Portugal

Durante uma viagem para Portugal, a humorista Bruna Louise virou convidada VIP de uma boate e fez todos acreditarem que era uma amiga muito próxima de Anitta. Ela contou todos os detalhes do acontecimento no “Que História É Essa, Porchat?” desta terça-feira (8).

"Não tenho muitas histórias de bebedeira, não porque não bebo, mas porque bebo muito e não tenho memória. A gente que é humorista ama ir para Portugal fazer show porque fala a mesma língua e é uma oportunidade de sair do país", começou a história.

Ela disse ter ido jantar em um restaurante após fazer um show. Lá, a humorista já tinha tomado algumas garrafas de vinho, quando o garçom perguntou se ela gostaria de mais alguma coisa, ela respondeu brincando que gostaria de ouvir uma música do Pixote, mas o moço entendeu que ela gostaria de um shot.

"Ele veio com um shot de tequila. Fomos para balada e, para minha alegria, estava tocando funk. Comecei a dançar, mas sou muito sem talento, sei que danço mal. Comecei a me soltar e a galera estava sem referência porque era a única brasileira. Todos começaram a me imitar. Venci na vida!", contou.

Quando começou a tocar o hit Envolver, da Anitta, Bruna foi para o chão fazer a coreografia da música, achando que todos fariam, mas ela foi a única. Depois do momento constrangedor, um garoto ajudou ela a levantar e perguntou se ela conhecia a cantora e ela, sendo muito fã, respondeu: "Óbvio! Conheço, não, sou cadelinha da Anitta. Não sei o que ele pensou. Quando vi, estava no camarote tomando champanhe, as coisas boas começaram a aparecer. Ele estava me apresentando como amiga da Anitta. E a mentira é uma coisa que vicia. Comecei a entrar naquela e não sabia que horas ia desmentir. Eles não me deixaram pagar a comanda."

Bruna então contou que está prestes a retornar a Portugal mas está com medo de reencontrar as pessoas e ter que contar que não conhece a cantora. Ela, então, brincou pedindo para que Anitta mandasse um áudio dizendo ser amiga dela. Porchat finalizou surpreendendo a humorista com um vídeo da cantora.

Assista