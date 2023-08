Reprodução/Internet Marcius Melhem

O humorista Macius Melhem virou réu por assédio sexual, de forma continua, contra três mulheres. O Tribunal de Justiça (TJRJ) aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) nesta terça-feira (8).

O recebimento da denúncia foi confirmado pela TV Globo.

Segundo a denúncia, os casos teriam acontecido quando Melhem era diretor de Humor da Globo e trabalhava com as vítimas: as atrizes Georgiana Góes e Ana Carolina Portes (Carol Portes), que foram a público denunciar o humorista, e uma outra funcionária, que preferiu continuar anônima.

Dani Calabresa também foi uma das denunciantes, mas seu caso foi arquivado por prescrição punitiva dos fatos. O caso de outras quatro mulheres também foram descartados pelo mesmo motivo.

O humorista nega veemente as acusações desde 2019, quando foi acusado pela primeira vez, no fim de 2019. Na nota divulgada nesta terça, a defesa diz que vai contestar a acusação.

"A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assédio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei", diz a nota, assinada pelos advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva.