Reprodução / internet Morre criador da arte de God Save The Queen

Jamie Reid, o artista que assinou diversas artes da banda Sex Pistols, morreu aos 76 anos, segundo informação do site Louder Than War. A causa não foi revelada.

Ele ganhou relevância nos anos 1970, após a criação da arte de “God Save The Queen”, para os Sex Pistols. Além disso, ele também é o criador da arte do álbum "Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols" (1977).

O artista se tornou um ícone do punk e referência a banda Sex Pistols.

No X, o escritor Jon Savage, que trabalhou com Reid em um livro de 1987, chamado "Up They Rise: Incomplete Works of Jamie Reid", lamentou a morte do artista. "Descanse em paz, Jamie Reid, mais conhecido como o designer da era clássica dos Sex Pistols de 1976-1979. Sua capacidade de renderizar ideias complexas em visuais atraentes foi o acompanhamento perfeito. Ele e eu fizemos um livro juntos em 1987: é bom."