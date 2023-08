Reprodução Famosos se despendem do ator e apresentador Aderbal Ferreira-Filho

O ator, diretor de teatro e apresentador de TV Aderbal Freire-Filho morreu nesta quarta-feira (9) , aos 82 anos. O marido de Marieta Severo estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em 2020, ele sofreu um AVC hemorrágico e tinha complicações de saúde.





Famosos lamentaram a morte de Aderbal e se solidarizaram com Marieta. Confira as homenagens.

Muito triste aqui com a morte do Aderbal Freire Filho. Por seis anos atuou como conselheiro na Adaap, a associação que gere a SP Escola de Teatro. Na época em q Contardo Calligaris presidia o conselho de administração da entidade. Vivemos histórias tão incríveis! E sonhamos tanto… pic.twitter.com/QhHar41S0Q — Iᴠᴀᴍ Cᴀʙʀᴀʟ (@ivamcabral) August 9, 2023





























