Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme conta que foi ignorada por convidada famosa em festa de Preta Gil

Fernanda Paes Leme contou para os seguidores que foi ignorada por uma famosa durante a festa de aniversário de Preta Gil na última terça-feira (8).

Pelos Stories do Instagram, a atriz detalhou o momento nada agradável e refletiu sobre esse tipo de situação.





Sem dar nomes, a apresentadora explicou que a mulher não quis conversar ou cumprimentá-la com educação. "Encontrei um casal que eu adoro, super admiro e fui dar oi. Assim que cheguei, chegou outra pessoa... e ela claramente nem olhou na minha cara. Deu a bochecha e fiquei conversando com ele, super querido, solicito, papo super rolando. E eu achando que ela em algum momento ia vir para o papo, falar direito, conversar, e não... Depois ela virou, deu as costas e saiu", disse.

"Fiquei pensando: 'cara, ela fez isso mesmo? Não fez questão de falar comigo. O que aconteceu, né?' Primeiro você entra nessa.... 'Será que aconteceu alguma coisa, fiz alguma coisa?' Mas nem são pessoas que eu convivo para ter acontecido alguma coisa", comentou ela.

Depois de buscar uma razão para justificar o ocorrido, Paes Leme refletiu. "A pessoa simplesmente não fez questão alguma de falar comigo e tudo bem. A forma como eu reajo que me diz respeito. No primeiro momento fiquei chateada, fiquei desconcertada. Até pensei em depois cruzar o olhar para entender se era impressão minha, mas aí eu falei: quer saber? Aceita!".

"É muito doido como não estamos preparados para uma rejeição ou para alguém simplesmente te ignorar. Até que obviamente eu esqueci, taquei o foda-se. É isso, cada um dá o que tem", concluiu ela.

