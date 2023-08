Reprodução/Instagram Autópsia entrega causa da morte do neto de Robert De Niro

A causa da morte de Leandro De Niro , neto do ator Robert De Niro, foi revelada após um mês. O menino morreu aos 19 anos devido a uma overdose acidental de drogas ilícitas, de acordo com informações do TMZ e Page Six.

Segundo os resultados da autópsia, o jovem tinha seis substâncias no organismo, fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína. Oficialmente, a morte foi considerada um acidente.





A mãe de Leandro, Drena, chegou a usar as redes sociais para lamentar a morte do filho e explicar o ocorrido. "Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil que eles sabiam que estavam misturadas, mas ainda assim as vendeu para ele", disse ela no mês passado.

A droga é aproximadamente 100x mais potente que a morfina e 50x mais potente que a heroína como analgésico. "Para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas merdas, meu filho se foi para sempre", disparou Drena na publicação.

