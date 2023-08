Reprodução/AgNews O ator estava casado com a atriz desde 2004





O diretor teatral e apresentador Aderbal Freire-Filho faleceu nesta quarta-feira, (9), devido a um AVC hemorrógico.

O artista já sofria de complicações de saúde esde 2020 e estava internado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era marido da atriz Marieta Severo, o qual esteve junto desde 2004.

A assesoria do diretor deixou um comunicado anunciando a morte. "O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Aderbal Freire Filho, na tarde desta quarta-feira, e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda".

Aderbal foi formado em direito, mas decidiu seguir na carreira teatral. Ele escreveu vários sucessos como Lampião, Rei Diabo do Brasil (1991), No Verão de 1996 (1996), Xambudo (1998), Isabel (2000) e Depois do Filme (2011).

Em 2018, o artista foi convidado para Câmara Municipal de Montevidéu como visitante ilustre e conquistou o Prêmio Florencio de melhor espetáculo estrangeiro em 1985, com as peças Mão na Luva, de Oduvaldo Vianna Filho.

Ele era um ativista já fez parte da luta pela sobrevivência da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a Sbat, que passava por crise financeira.

Além de ator e diretor, fo apresentador de TV. Particpou do programa Arte do Artista, na TV Brasil e seguiu com a vida acadêmica como professor na Casa das Artes de Laranjeiras, na Escola de Teatro Martins Pena e na Faculdade de Letras da UFRJ e coordenador de um curso de pós-graduação lato sensu na Escola de Comunicação da UFRJ.