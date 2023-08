Reprodução Instagram - 08.08.2023 Sheron Menezzes no Caribe

No ar como a protagonista Sol em “Vai na Fé” , a atriz Sheron Menezzes, de 39 anos, compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (8), registros da viagem que fez ao Caribe junto com algumas colegas que contracenaram com ela no folhetim escrito por Rosane Svartman.



“Uma vida de sol, sal, barco e comida, é pedir muito? Não queria que acabasse. Pena que a vida real já bateu na porta”, escreveu Sheron na legenda do álbum de fotos. Ela estava acompanhada das atrizes Clara Moneke, Leticia Salles e Carla Cristina Cardoso, que interpretam, respectivamente, Kate, Érika e Bruna.



Nas fotos, Menezzes apresentou aos fãs paisagens naturais, além de pontos turísticos e pratos culinários da região. Os fãs da artista repercutiram as fotos publicadas por ela e comentaram vários elogios. “Você é uma mulher simplesmente incrível. Adorando te acompanhar. Sucesso”, escreveu um fã. “Amei acompanhar esta viagem”, admitiu ainda uma segunda seguidora.



A novela “Vai na Fé” , protagonizada por Sheron Menezzes como Sol, está na última semana. Nos capítulos finais, a mocinha conseguirá ingressar na carreira de cantora, verá o criminoso que a violentou, Theo (Emilio Dantas), ser preso, e se casará com o galã Ben (Samuel de Assis).

