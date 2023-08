Reprodução A cremação da atriz será apenas para amigos e parentes

Nesta terça-feira (8), acontece o velório de Aracy Balabanian no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, das 10h às 13h. Família, amigos e fãs se despediram da atriz na cerimônia aberta ao público. Depois, Aracy será cremada em cerimônia restrita para amigos e parentes, no Crematório e Cemitério da Penitência.

A diretora Denise Saaceni, e os atores Luís Miranda e Mariana Ximenes comparaceram na despedida. Os artistas apareceram emocionados. Aracy recebeu coroas de flores de personalidades como Marisa Orth e Boninho. "Com todo meu amor", dizia a faixa da colega de elenco de "Sai de Baixo".



Fãs também marcaram presença. Eles carregavam cartazes escritos: 'Descanse em paz, Aracy".



A atriz morreu na última segunda-feira (7). A causa da morte não foi divulgada, mas a Globo informou que Aracy foi diagnosticada com câncer no pulmão no ano passado.



