Zé Vaqueiro usou das redes sociais para agradecer o apoio e atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Arthur, seu filho caçula, que nasceu no último dia 24/7, e está na UTI. O bebê nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Nos stories, o cantor disse: "Todos esses dias sumido, desde o dia 24 até hoje...Essa situação pedia isso.. essa dedicação com a minha família (...) Quero muito agradecer o carinho e o respeito que vocês estão tendo pela minha família, principalmente com o Arturzinho".

"Desde o dia que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele, dando amor. O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada. É uma síndrome rara, mas o quadro dele, graças a Deus, está estável na UTI...quero muito agradecer a todo mundo que orou, Deus está no controle de toda a situação", atualizou Zé.

O artista pediu em seguida, que os fãs continuassem as orações e explicou estar sumido por querer dar forças para a família. Além de Arthur, Zé é pai de Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3, frutos do casamento com Ingra Soares.