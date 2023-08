Reprodução Neymar faz Belo dedicar música para Bruna Biancardi em show

O romance de Neymar Jr. e Bruna Biancardi está mais aceso do que nunca! No último sábado (5), o craque do Paris Saint-Germain pediu ao cantor Belo dedicar uma música especial para a amada, que está grávida da primeira filha do jogador.

A influenciadora Bruna Biancardi e algumas amigas marcaram presença no show do cantor Belo, realizado em São Paulo, no último sábado. No Instagram, a mulher de Neymar publicou alguns registros do evento.

O que Bruna não esperava era a surpresa de Neymar, que pediu para que Belo dedicasse a música "Tudo Mudou" para ela.

"Tudo mudou/ Depois que eu senti o sabor/ De um beijo com tanto amor/ Que você deu em mim/ E nos teus braços/ Vivi um encanto/ Que eu nunca imaginava/ Você me iluminou/ Quando eu não mais sonhava", diz um trecho.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram o romance oficialmente em 2022, mas o casal já se relacionava há mais tempo.

"Quero te dizer teu amor mudou a minha vida/ Amo você de mais/ Te peço por favor/ Pra me prometer que nunca vai ter despedida/ Vou contar/ Tenho medo/ De ficar um segundo sem ti", diz outro trecho.



o neymar ligou para o belo pra ele cantar uma música para bruna biancardi,o nome da música é "tudo mudou"🎥❤️ pic.twitter.com/SY7sEXAGzx — brunabiancardibrasil (@brunabiancardib) August 6, 2023

Em junho, o casal viveu um drama particular que foi exposto a milhões de pessoas. Através do Instagram, Neymar assumiu ter traído Bruna Biancardi, após a amante Fernanda Campos revelar diversos detalhes da relação extraconjugal.

Grávida da primeira filha do jogador, Bruna Biancardi decidiu perdoar e permanecer na relação. O casal já té escolheu o nome da herdeira, ela se chamará Mavie. Neymar Jr. já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.