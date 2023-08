Reprodução/Globoplay 06.08.2023 Iza lamentou o ocorrido e agradeceu o carinho dos fãs

A cantora Iza cancelou de última hora uma participação que faria no show gratuito do Manifesto Tropical, no Festival Enel Por Você, neste domingo (6), na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela explicou que está sem voz para realizar a apresentação e pediu desculpas aos fãs e organizadores.



"Meus talismãs, infelizmente precisei cancelar minha participação que aconteceria hoje no show do Manifesto Cultural no Festival Enel, em Niterói. No momento estou sem voz nenhuma e impossibilitada de cantar. Obrigada a todo mundo pelo carinho! Obrigada, Manifesto Cultural, pelo convite. Amo vocês", escreveu.

A produção do festival também avisou sobre o cancelamento da participação de Iza e deixou claro que o show do projeto musical Manifesto Tropical, formado pela dupla Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby, está confirmado, com participação de Baby do Brasil.



"Em respeito ao público, a produção do Festival Enel Por Você, que acontece hoje, domingo, 6 de agosto, no Caminho Niemeyer, em Niterói, informa que está cancelado a participação especial da cantora Iza, por questões de saúde. Iza está sem voz e, portanto, impossibilitada de participar", dizia a nota oficial.

Reprodução/Instagram 06.08.2023 Iza colocou um aviso nos Stories do Instagram alertando sobre o cancelamento