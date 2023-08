Foto: Reprodução/Instagram Simaria

Parece que alguns fãs não superaram a separação da ex-dupla Simone e Simaria! Com o retorno de algumas bandas famosas, como Restart, Simaria foi questionada sobre a volta da dupla sertaneja com a irmã. No último sábado (5), a cantora respondeu dúvidas dos fãs no Instagram.

Através dos Stories, um admirador da ex-dupla Simone e Simaria fez uma sugestão para a mais velha. “Restart voltando, NX Zero voltando, Rebelde voltando...”, enviou o fã.

Sem descartar a possibilidade, Simaria respondeu: "Calma, Bilú". Ainda na rede social, a cantora também abordou assuntos polêmicos, como traição em relacionamentos passados. “Quem nunca, gente?”, afirmou.

Simaria também apontou que está solteira, feliz e que não se envolveria com um funcionário. “Onde se ganha o pão não se come a carne”, brincou.

Em agosto de 2022, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja após dez anos de trabalho conjunto. O término da parceria aconteceu em meio a desavenças profissionais e familiares.