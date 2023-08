Reprodução Instagram - 07.08.2023 Viih Tube nos stories do Instagram

Influenciadora, youtuber, atriz e ex-BBB, Viih Tube compartilhou com os seguidores do Instagram que, quando vai tomar banho, escuta a filha, Lua di Felice, chorando. Por meio dos stories, nesta segunda-feira (7), ela detalhou que não consegue “tomar banho” com tranquilidade.



“Hoje, eu vou lavar o cabelo, gente, juro. Está muito sujo é que ontem foi muita correria com minha filha”, iniciou Viih, que ainda ressaltou a parceria do marido, o ex-BBB Eliezer, na criação de Lua, “o Eli é super parceiro, ele fala ‘Vai lá, amor, toma seu banho, lava o cabelo, pode descansar’”.



A influenciadora afirmou que “nunca” consegue descansar, porque fica junto com eles. Além disso, ela conta que, quando vai tomar banho, tem alucinações com o choro da filha. “Eu nunca descanso, sempre fico junto com eles. Eu vou tomar banho e fico ouvindo a filha chorar no banho. A filha não está chorando, mas você fica ouvindo alucinações”, acrescentou.



“Não consigo tomar banho calma. De dia de semana tem a babá também, junto com o Eli, e aí eu consigo lavar o cabelo. Porque eu sou assim, o Eli super sabe se virar com ela”, finalizou.



Viih e Eliezer se casaram em março deste ano e tiveram a primeira filha Lua em abril. Ambos participaram do “Big Brother Brasil”, mas em edições diferentes. Viih esteve no reality em 2021, quando Juliette foi coroada campeã. Já Eli esteve na edição de 2022, na qual Arthur Aguiar venceu.

