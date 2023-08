Reprodução/Instagram Suposta ex-amante de Zé Felipe critica Virginia após exposição de processo

Nesta segunda-feira (7) a mulher que está processando Virginia Fonseca voltou as redes sociais para falar do caso. Após a influenciadora divulgar o processo, a suposta ex-amante de Zé Felipe criticou a famosa.

A mulher identificada como Samantha processou a empresária alegando que teria sido ameaça de morte por Virginia.





No vídeo desta segunda, ela falou sobre a exposição da notificação judicial. "Se não tinha cometido nenhum delito, agora cometeu, porque era em sigilo", disse ela.

Samantha também criticou a postura da influenciadora. "Quando a pessoa é desonesta e sem caráter, ela já começa errando por aí", completou.

O documento consta que há uma audiência preliminar marcada para o dia 2 de outubro na cidade de São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro.

"Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na internet, caso o contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa", disse a suposta vítima.

