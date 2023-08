Reprodução Virginia Fonseca é processada por suposta ex-amante de Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca parece ter sido surpreendida com uma notificação judicial no último sábado. A mãe de Maria Alice e Maria Flor está sendo processada por uma mulher que se diz ex-amante de Zé Felipe. Virginia e o cantor são casados desde 2021.

Através dos Stories do Instagram, Virginia dividiu com os 43 milhões de seguidores a notificação judicial que recebeu. No documento, uma mulher identificada como Samantha alega ter sido ameaçada de morte por Virginia.

“Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na internet, caso o contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa”, disse a suposta vítima.

É possível observar no documento que há uma audiência preliminar marcada para o dia 2 de outubro na cidade de São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro.

Virginia Fonseca levou o caso para o Instagram com tom de ironia. “Estava fazendo uma massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. É cada uma que aparece. Não é possível”, disse a influenciadora, apontando que a situação seria uma "fic" (abreviação de 'ficção').