Reprodução TV Globo - 07.08.2023 Aracy Balabanian no 'Conversa com Bial'

Eternizada na teledramaturgia, no teatro e no cinema, a atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira (7). Diagnosticada com um câncer pulmonar, ela estava internada na clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Saiba como foi a última participação da atriz na televisão.



Trata-se de uma entrevista no “Conversa com Bial”, da Rede Globo. No programa, Balabanian relembrou os papéis marcantes que vivenciou ao decorrer da trajetória profissional, marcada por novelas, séries, filmes e diversas peças teatrais. A entrevista será reprisada pela Globo na madrugada da próxima terça-feira (8).



Aracy Balabanian estudou na Escola de Arte Dramática, da Universidade de São Paulo (USP). Em 1965, a artista estreou na extinta TV Tupi, com a obra “Antígona”. Após a passagem na TV Tupi, Balabanian colecionou, de folhetins a seriados, personagens na Rede Globo.



Dentre as novelas que participou, as mais recentes foram: “Eterna Magia” (2007), “Passione” (2010), “Cheias de Charme (2012), “Saramandaia (2013), “Geração Brasil (2014) e “Sol Nascente” (2016). Uma de suas personagens mais conhecidas é a Cassandra, do seriado humorístico “Sai de Baixo”, que ficou no ar entre 1996 e 2002.