Aracy Balabanian

Morreu a atriz Aracy Balabanian nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, aos 83 anos. A veterana da Globo estava internada no Clínica São Vicente, na Zona Sul da cidade. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão no ano passado.



A morte foi noticiada pela Globo logo pela por Patrícia Poeta e César Tralli no programa Encontro. "Acabei de receber uma notícia muito triste. Além de uma grande artista era uma grande amiga. Uma colega muito querida", disse a apresentadora.



Aracy Balabanian é filha de imigrantes armênios, mas nasceu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, no dia 22 de fevereiro de 1940. Ela estreou na TV Globo em 1972, na novela "O Primeiro Amor", onde interpretava Giovana. Neste ano, Aracy também interpretou Gabriela em Vila Sésamo.

Depois disso, a atriz deslanchou e participou de diversas novelas de sucesso da emissora. Aracy, no entanto, marcou a TV com a socialite Cassandra, de "Sai de Baixo' (1996 e 2013).

Além da televisão, Aracy se dedicou ao cinema e no teatro. Entre os maiores sucessos, estão peças dirigias por Ademar Guerra, como Hair (1968), e Clarice Coração Selvagem (1998), onde interpretou a escritora Clarice Lispector.

