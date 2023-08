Reprodução / Instagram MC Daniel postou um vídeo andando de Corvette com Mel Maia

Mel Maia e MC Daniel estão viajando juntos nos EUA. O MC compartilhou diversos registros da viagem, inclusive um passeio que fizeram em um Corvette vermelho. No vídeo, a atriz brinca com o cantor: "O que você fez para conquistar esse carrão? 'Sou herdeiro', né?".

Recentemente, Daniel se declarou para Mel durante um show no Rio De Janeiro, mas os dois continuam sem esclarecer o status atual. Os internautas ficaram confusos quando a atriz postou uma foto acompanhada na cama e o funkeiro disse estar tranquilo em relação a vida amorosa.

O fim do namoro foi confirmado pelos dois no começo do mês de junho. Ela estava no Brasil ainda gravando a novela “Vai Na Fé” e ele estava fazendo shows pela Europa.