Reprodução/Globo - 22.06.2023 Luciano Huck falou da possibilidade de ser presidente do Brasil

Durante o quadro “Mesão da Esperança”, do “Domingão do Huck” de ontem (6), Luciano revelou que doou R$10 mil para o “Criança Esperança”. Na web, os internautas criticaram a quantia.

"Não adianta eu pedir dinheiro dos outros de doação, se eu não der exemplo. Eu fiz pelo pix, no meu nome, uma doação de R$ 10 mil. Está doado, em nome da minha família, R$ 10 mil para o 'Criança Esperança', portanto, me sinto com as credenciais para te pedir também", falou o apresentador, enquanto mostrava o comprovante do PIX.

O valor chamou a atenção dos internautas, que criticaram por não ter doado uma quantia maior. "Dinheiro de pinga essa doação", disse um. "O cara de milhões doar R$ 10 mil?”, perguntou outro. "Tem o mesmo impacto na minha conta bancária quando faço uma doação de R$ 7,00", comparou mais um.

Vale lembrar que o salário de Huck é de quase R$4 milhões por mês.