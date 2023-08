Reprodução/Instagram Jandir Ferrari, 'filhinha' de Dona Armênia, homenageia Aracy Balabanian

Jandir Ferrari, ator que atuou com Aracy Balabanian em Rainha da Sucata (1990) e Deus nos Acuda (1992), emocionou ao lamentar a morte da atriz. Ela morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos .

Na novela Rainha da Sucata, a atriz teve destaque como Dona Armênia, que tinha um sotaque próprio e muito amor pelos "três filhinhas", os filhos interpretados por Gérson (Gerson Brenner), Gera (Marcello Novaes) e Gino (Jandir Ferrari).





"Dia muito triste. Perdemos hoje uma referência de amizade, de profissionalismo, de caráter, de generosidade. Obrigado Araca, obrigado, mãe! Te amarei sempre! Vá em paz!", escreveu ele na legenda.

Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, aos 83 anos. A veterana da Globo estava internada no Clínica São Vicente, na Zona Sul da cidade. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão no ano passado.

