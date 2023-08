Reprodução Instagram - 04.08.2023 Sidney Sampaio

Nesta sexta-feira (4), o ator Sidney Sampaio, de 43 anos, foi internado no Hospital Miguel Couto, situado na Zona Sul do Rio de Janeiro, e apresenta um quadro estável. A internação ocorreu após a queda de Sidney do quarto de um hotel no Rio de Janeiro.





Sidney Sampaio já fez trabalhos artísticos nas principais emissoras televisivas do país: Globo, Record e SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Embora tenha participado de peças teatrais, o artista se destacou pelos papéis que assumiu em telenovelas nas três emissoras.

Na Rede Globo, destacam-se as telenovelas "Salve Jorge" (2013), "Malhação" (2001) e "Cara e Coroa" (1996). Já no SBT o artista defendeu Guilherme na novela "Canavial de Paixões" (2004). Na Record, além de "Topíssima" (2019), Sampaio integrou o elenco das tramas biblícas "Os Dez Mandamentos" (2015) e "Apocalipse" (2017).





Neste mês, o ator estrearia a peça teatral "Separados Sob o Mesmo Teto", junto com a atriz Claudia Melo. A data de estreia da peça estava marcada para o dia 11. Após o acidente do ator, ainda não foram divulgadas as informmações acerca da continuidade e estreia de "Separados Sob o Mesmo Teto".

