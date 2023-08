Reprodução Instagram - 04.08.2023 Mark Margolis

O ator Mark Margolis, conhecido pela interpretação do vilão Don Hector Salamanca em "Breaking Bad", morreu ontem (3), no Hospital Mount Sinai, em Nova York. O falecimento foi anunciado pelo filho do ator, Morgan Margolis, em entrevista à revista "The Hollywood Reporter".





De acordo com Morgan, Mark morreu após uma "breve doença". Já o empresário do ator disse em entrevista à revista que "Ele era único, não o veremos novamente. Ele era um cliente valioso e um amigo para toda a vida. Tive a sorte de conhecê-lo".

O artista ficou conhecido mundialmente pelo papel na série "Breaking Bad". No seriado, coube a Margolis vivenciar o dúbio vilão Don Hector Salamanca, que chefiava os negócios de metanfetamina da trama. A interpretação nesta série proporcionou ao ator uma indicação ao Emmy.





Além da série, o intérprete atuou em "Cisne Negro" (2010), "Noé" (2014) e "O Lutador" (2008). O início da carreira de Mark Margolis é marcado pela novela "Guiding Light", em 1950. O ator ainda participou das obras "Going in Style" (1979) e "Dressed to Kill" (1980).

