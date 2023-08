Reprodução Arthur Aguiar e Juliette participariam de um BBB especial de campeões

Arthur Aguiar esteve no podcast de Lucas Selfie e revelou que os fãs podem ver o ex-brother e Juliette juntos. Isso porque, em uma conversa entre os dois ex-BBBs, eles afirmaram que iriam para uma edição especial do "Big Brother Brasil "só com os 23 campeões. A cantora ganhou o "BBB 21" e o ator o "BBB 22".



"Arthur, você participaria de um BBB só de campeões?",questionou Selfie. "Participaria. Eu encontrei a Juliette no meu dermatologista lá no Rio, e aí a gente teve exatamente essa conversa: se a gente participaria se tivesse um BBB dos campeões", contou Arthur. "E os dois falaram a mesma coisa", continuou o ator, afirmando que Juliette concondou com a ideia de ir para edição especial.



Lucas, então, brincou e pediu que Boninho, diretor do reality, fizesse a edição dos campeões do "BBB".



