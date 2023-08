Reprodução Instagram - 04.08.2023 Carla Diaz e Lucas Lucco no cartaz de "Rodeio Rock"

Nesta sexta-feira (4), a atriz Carla Diaz, de 32 anos, compartilhou o cartaz da obra “Rodeio Rock”. Trata-se de um filme nacional no qual ela fará par romântico com o cantor Lucas Lucco, de 32 anos. “Acabou a espera! O cartaz do filme já está pronto e mostro aqui para vocês em primeira mão”, escreveu Diaz.





“No filme, vamos acompanhar a história de dois personagens, totalmente idênticos, que trocam de lugar e vivenciam realidades opostas. Um é roqueiro raíz e o outro um astro do sertanejo. No meio dessa confusão, tem a Lulli, minha personagem”, acrescentou Carla.



De acordo com a atriz, a personagem que interpreta já se envolveu com um dos personagens que trocaram de lugar. Lulli “já foi apaixonada por um deles e vai precisar conviver com essa nova versão”.



Ela ainda destacou que o filme passeará por diversos gêneros e entregará narrativas engraçadas. “O filme tem romance, perrengue, cenas hilárias e muita música. Ele entra em cartaz dia 5 de outubro nos cinemas. Até lá, vou compartilhar tudo sobre o lançamento com vocês”, finalizou.

