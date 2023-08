Reprodução/Instagram Lizzo é acusada de assédio sexual e criar ambiente de trabalho hostil

As dançarinas de Lizzo criticaram a cantora após a mesma negar todas as acusações de assédio e ambiente de trabalho hostil. A estrela está sendo processada por três de suas ex-bailarinas por suposto assédio sexual, religioso e discriminação.

Crystal Williams, Noelle Rodriguez e Adrianna Davis, revelaram um “choque” pela negação das acusações.

"Inicialmente, para mim, apenas aprofundou ainda mais minha decepção em relação a como eu estava me sentindo e como fui tratado. Acho que o tema geral disso tudo é que nossas experiências foram nossas experiências e nossos traumas foram nossos traumas. Ao apresentar isso, parece que foi completamente desconsiderado. Parece que fomos acusados ​​de fazer falsas alegações quando não é o caso", falou Crystal ao Channel 4.

Ela acrescentou que foi “muito desanimador” ler a declaração de Lizzo, "especialmente quando ela defende o que defende em relação ao empoderamento das mulheres".

Noelle disse: "Eu acho que é desanimador e decepcionante. É chocante ler uma declaração como essa. Em suas palavras e na maneira como ela está dizendo isso, está invalidando não apenas nossa experiência de que ela estava lá em primeira mão para testemunhar. Ela mencionou algo nesta declaração [sobre] proteger as mulheres - onde estava o mesmo sentimento quando eu disse a ela e queria falar sobre as coisas e dizer que estou me demitindo porque me sinto insegura, não me sinto ouvida, sou desrespeitada."

O processo nomeia Lizzo, Shirlene, líder da equipe de dança da artista e a produtora, como réus. Além das acusações de ambiente de trabalho hostil e assédio sexual, as ex-dançarinas fizeram acusações de assédio religioso e racial, cárcere privado, interferência em vantagens econômicas potenciais e mais. Nem todas as acusações foram feitas contra a cantora.