Reprodução/Instagram Suposto affair de Rodrigo Sant'anna é preso em São Paulo

O suposto affair do ator Rodrigo Sant'anna foi na noite da última quarta-feira (2) após uma denúncia do ex-companheiro, o empresário Rafael Carneiro. De acordo com Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Caio Dias usava os cartões do ex de forma indevida após o fim do relacionamento.

O empresário abriu um boletim de ocorrência entregando o prejuízo de R$200 mil durante o período que Caio usou os cartões.





Ainda se acordo com o portal, o suposto affair do humorista foi levado para a delegacia sem resistência, mas se negou a falar, usando o direito de se pronunciar apenas em juízo. Ele também se negou a desbloquear o telefone, que depois foi apreendido pela polícia.

Caio já viajou na companhia de Rodrigo e até foram flagrados curtindo festas juntos. O influenciador foi preso pelo na delegacia pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático.

Um tênis, avaliado em R$5 mil, que pertencia a Rafael Carneiro, também foi apreendido. Segundo o empresário, o item foi levado por Caio sem a autorização dele, assim como outros objetos.

