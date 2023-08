Reprodução/ Instagram Éder Militão e Cássia Lourenço

Nesta sexta-feira (4), foi noticiado que a influencer Cássia Lourenço e o jogador Éder Militão se separaram. Os dois namoravam há cerca de dois meses e viveram uma relação cheia de polêmicas.



A informação foi publicada pela página do Instagram Segue a Cami , que não revela o motivo do término. Mas a web suspeita que a relação pode ter chegado ao fim após a pressão da internet.



"Não há relacionamento que sobreviva aos emocionados da internet. Quem será a próxima que o povo vai encher o saco?", comentou uma internauta no post da página no Instagram.

Alguns seguidores apontavam uma rixa da influencer com Karoline Lima, ex-namorada de Éder Militão e mãe da única filha do jogador, Cecília. Tinha ainda quem pedia a volta de Karoline com o jogador de futebol.



