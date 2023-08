Reprodução MC Cabelinho

O cantor Victor Hugo, mais conhecido como MC Cabelinho, apostou em uma mudança radical e exibiu aos fãs nesta quinta-feira (3). O namorado de Bella Campos se despediu da marca registrada, as luzes no cabelo.

Através do Instagram, o rapper surpreendeu ao aparecer com os fios tingidos de preto. Anteriormente, ele ostentava uma combinação de mexas descoloridas, apelidada de "reflexo de cria".

A mudança no visual dividiu a opinião do público do cantor. "Eu estava tão acostumado com o Cabelinho de reflexo que agora não reconheço mais o cara", apontou um internauta.

Teve os fãs que adoraram: "O homi é bonito de todo jeito", disparou uma seguidora. E teve aqueles que não aprovaram: "Ele era tão bonito de reflexo", lamentou outra internauta.

A mudança de visual também gerou memes. Um internauta comparou o novo estilo do artista com a cabeça de uma boneca pintada com marcador.

mc cabelinho pic.twitter.com/4ywjzMkWBO — não tem nada aqui (@ngmligaamor) August 3, 2023