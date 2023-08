Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Kamille Millane é apontada como suposta amante de Lincoln Lau, durante namoro com Gabi Martins

A influencer Kamille Millane, que foi amante do streaming Lincoln Lau enquanto ele namorava Gabi Martins, está processando a cantora pela exposição que sofreu com a polêmica. A ex-BBB postou prints de conversas da influencer com o gamer, que provavam a traição. Segundo a página do Instagram Segue a Cami, Kamille pede uma indenização de R$ 339.274,40 por danos morais após ganhar fama de amante.



Além disso, a influencer alega que sofreu com uma música de Gabi Martins que satiriza um erro de português que havia em tais conversas. A canção "Indereço" remete à palavra que Kamille usou para pedir o endereço de Lincoln Lau. O clipe da música tem 1.669.372 visualizações. Cada visualização equivale a 20 centavos.

A influencer diz que perdeu trabalhos e foi xingada nas redes sociais e nas ruas após a exposição. Gabi Martins contou nas redes sociais, recentemente, que recebeu a notificação do processo. "A notificação chegou. Corre em segredo de justiça e é isso. Continuem ouvindo Indereço", disse ela.







