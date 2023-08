Reprodução Gusttavo Lima posta foto sem camisa e fãs reparam detalhe; veja

O cantor sertanejo Gusttavo Lima chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (2) ao exibir o corpo malhado e definido. No entanto, apesar da musculação estar 'em dia', fãs notaram a espessura da canela do cantor. Além disso, alguns internautas sugeriram que o sertanejo estaria fazendo uso de anabolizantes.

A publicação de Gusttavo Lima no Instagram foi objetiva ao exibir o corpo do cantor com detalhes. O sertanejo aparece sem camisa, com um shorts curto, braços abertos, fazendo uma posição que deixa o tronco, os braços e as pernas contraídas à mostra.

Nos comentários, o humorista Whindersson Nunes sugeriu que o cantor estivesse fazendo o uso de esteroides anabolizantes. "Só no danone", comentou, utilizando gíria para se referir à substância.

O cantor sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, também comentou: "É, nego duro… Nois pode fazer o que for, nossas canela num engrossa não". "Depois dos Cambitos da Rainha, veio aí Os Cambitos do embaixador", brincou outro.

"Fazendo amor com o suco, embaixador?", perguntou um seguidor, fazendo referência ao uso de anabolizantes. "Natural... de Presidente Óleogario", comentou outro, fazendo piada sobre uso de substâncias injetáveis.