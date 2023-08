Reprodução / Instagram / @anaceciliamaia_ Suposta affair de Luan Santana responde pergunta sobre namoro

A modelo Ana Cecília Maia, apontada como o mais novo affair de Luan Santana, respondeu algumas perguntas que os seguidores a fizeram pelo Instagram. Entre uma delas, se ela namoraria com um famoso apenas para obter fama.

"Não. Um namoro vai muito além disso. E o sucesso e fama devem ser consequências de um reconhecimento profissional e não somente por conta de uma relação", respondeu.

Ana é assistente de palco do The Voice Kids há cinco anos e já viveu um romance com o jogador Arrascaeta, do Flamengo.