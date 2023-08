Reprodução/Instagram Caio Blat anuncia fim do contrato com a Globo após 25 anos

Nesta quarta-feira (2) Caio Blat anunciou o fim do contrato fixo com a Globo após 25 anos. O ator compartilhou a novidade nas redes sociais.

O artista resgatou os trabalhos na emissora e revelou os novos projetos da carreira, incluindo a própria Globo.





"Essa semana encerro um ciclo de 25 anos contratado na Rede Globo. Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos. Dá pra ver, ao longo dos mais de 26 projetos realizados, meu amadurecimento e crescimento profissional. Ao mesmo tempo, sempre tive enorme liberdade para atuar no cinema e nos palcos", começou ele.

Caio contou seu novo trabalho para a HBO. "Foi uma relação aberta linda e gratificante, e seguindo essa lógica, parto agora para um projeto na HBO com amigos feitos na Globo, como Monica Albuquerque, Maria Medicis, Camila Pitanga".

"Ao mesmo tempo, tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o Grande Sertão: Veredas que vai virar série em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto", completou.

Por fim, o ator agradeceu pelo carinho do público durante os anos. "Agradeço por fim você, o público que sempre me acompanhou e prestigiou, estaremos sempre juntos, tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem...", concluiu ele.

