Após ser flagrada em um vídeo dizendo que Di Ferrero é o “NX”, Isabeli Fontana está sendo acusada de desmerecer os outros integrantes da banda que o marido faz parte.

“Como é pra você sentir essa vibe desse povo todo, só pra te ver?”, perguntou Isabeli. “Pra ver a banda… eu não tenho esse ego: ‘a pessoa veio para me ver’, é sério”, respondeu Di, corrigindo a mulher.

“Ah, mas você é o NX!”, fala Isabeli. “Não, todo mundo é o NX. O NX é uma entidade”, diz o cantor. “Todos os caras da banda são NX, e você representa todos eles também”, argumenta a modelo.

“Eu represento eles, e eles me representam. Só que o que eu quero dizer é que o NX tem uma coisa muito forte de sentimentos…”, pontua Di Ferrero. A banda foi formada em 2001, em São Paulo, e possui Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo como membros. No começo deste ano, a banda anunciou a turnê de despedida, a “Tour Cedo ou Tarde”.

Nas redes sociais, os fãs da banda criticaram Isabeli pelos seus comentários. “Petição pro Di Ferrero não levar nunca mais a insuportável da sua esposa em nenhum show do NX. Zero noção, zero respeito com o resto da banda, que tem cinco integrantes. Sai fora!!!”, disse um. “Alguém avisa a linda que ele não tá mais em carreira solo”, falou outra. “Isabeli Fontana querida o diego não é NX. As pessoas não estão lá para ver exclusivamente ele. O NX é uma banda e são os 5 que fazem ser tão especial. O seu silêncio é uma joia amada”, pontuou mais uma.

Petição pro Di Ferrero não levar NUNCA MAIS a INSUPORTÁVEL da sua esposa em nenhum show do NX.

