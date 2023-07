Reprodução/Instagram Gizelly Bicalho é chamada para A Fazenda 15, da Record

Gizelly Bicalho contou em seus Stories que sofreu com sintomas de depressão e ansiedade após esquecer de levar a medicação que faz uso para viagem.

"Essa última semana foi muito difícil para mim. Fui pro fundo do poço mais uma vez. Quem tem depressão sabe do que eu estou falando. Há um ano eu sentia os sintomas depressivos, mas por falha minha, viajei e esqueci os remédios. Eu estava com sinusite e juntou tudo. Meu psicológico não aguentou", começou.

"Tudo o que eu fiz nessa semana foi me forçando, me obrigando. Toda tarde as crises de ansiedade vinham. Quase não postei nas redes porque eu não conseguia ter força para fazer conteúdo", continuou a advogada.

A ex-BBB também contou quais são os sintomas que sente em crises. "Fico fraca, não consigo comer, fico com a voz fraquinha, sem energia, sem força, apática, sinto meu corpo dormente e eu, que sou tão positiva, não consigo ver nada de forma positiva".