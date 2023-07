Reprodução/Record TV Ana Maria Braga revela salário na Record

O retorno de Ana Maria Braga na Record TV foi marcada por revelações e emoção. Durante a passagem, a apresentadora relembrou momentos importantes da carreira na emissora.

Em 1992, ela foi contratada para comandar o programa Note e Anote e expôs que recebia um de CR$ 1000, equivalente a apenas R$ 0,36 na cotação atual.





A ida de Ana para a Record aconteceu após ela ser demitida por um diretor da editora Abril. "Um pé na bunda às vezes te impulsiona para outros cantos. Preciso agradecer a esse diretor. Se eu soubesse onde ele está, mandava um caminhão de rosas, brincou ela no Domingo Espetacular.

Buscando um crescimento financeiro, a apresentadora ficou de olho nas oportunidades de propagandas.

"Fiz o teste, entrevistei uma moça, e passei. Eles falaram: 'Você tem um espaço de duas horas pela manhã, você pode apresentar'. Fizeram uma conta, acho que dava CR$ 1000 na época. Eu falei que topava. Me deram as câmeras e a oportunidade de falar. Eu fazia desfiles de moda, entrevista com médicos, advogados", explicou.

Com pouco equipamento disponível, ela trazia utensílios da própria casa para o programa. "Não tinha nada aqui. Trazia prato, garfos... Comecei do 0,0 [traço de audiência], fazendo coisas simples para as mulheres de final de semana, para dar ideias. Coisas que eu gostava de fazer, mas de um jeito mais descontraído na cozinha".

"Foi crescendo, melhorando, audiência subindo, comecei a ganhar dinheiro e a Record também", contou ela.

