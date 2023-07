Reprodução Shakira e Piqué se divorciaram em junho do ano passado

No último sábado (29), os fãs de Shakira se envolveram em uma briga com Piqué em Madrid, na Espanha. O jogador estava na festa de comemoração pelo encerramento da Kings League, quando foi interrompido pelos admiradores da ex-esposa. A cantora e o atleta se divorciaram em junho do ano passado.



Na ocasião, Piqué pegou o microfone para dizer algumas palavras, quando o público começou a gritar o nome de Shakira.



O jogador rebateu os fãs da cantora. "Tanto faz, eu sou campeão mundial e vocês não são ninguém", disse ele. As falas foram vaiadas pelo público.



Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

… @shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023













