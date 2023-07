Reprodução/Instagram Mel Maia volta de viagem, se encontra com MC Daniel e web questiona término

Após curtir férias na Europa, Mel Maia voltou para o Rio de Janeiro e resolveu reunir os amigos para matar a saudade. Entre eles, o ex namorado MC Daniel.

A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando os amigos em casa e o cantor no meio dele.





"Eu amo meus amigos", declarou ela ao gravar todos cantando e batendo palma.

O vídeo começou a circular na web e os internautas questionaram o status de relacionamento dos dois, que ficaram juntos por sete meses.

"Pra mim eles nunca terminaram, só privaram o relacionamento, igual estavam fazendo no começo", disse uma internauta; "É sério que ainda tem gente que acredita que eles são só amigos?", perguntou outra; "Um saco né, todo mundo sabe que eles estão juntos, mas não querem mais levar a público, já que as pessoas são infelizes com a felicidade alheia", opinou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: