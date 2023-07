Reprodução/Instagram Maisa tranquiliza fãs com selfie com os amigos após incêndio em apartamento

Maisa apareceu nas redes sociais na noite de sábado (29) após o susto que teve com um incêndio no apartamento que estava hospedada em Recife, em Pernambuco.

A apresentadora posou fazendo caras e bocas ao lado dos amigos em uma selfie publicada por Julia Rabelo e deixando claro que estão bem .





"Vivos e juntos", escreveu a amiga da atriz.

O incêndio aconteceu na manhã do sábado (29), no 26º andar do edifício onde Maisa estava com outros amigos. Ela foi vista chorando em frente ao prédio por uma equipe da TV Globo após conseguir sair por conta própria do local. Dois jovens foram retirados do local em segurança com auxílio dos bombeiros.

Reprodução/Instagram Maisa e amigos





