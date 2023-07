Reprodução/TV Globo Incêndio atinge apartamento onde Maisa estava

Neste sábado (29), um incêndio atingiu um apartamento na Zona Norte do Recife, em Pernambuco, onde Maisa Silva e algumas amigas estavam hospedadas . Após o susto, a equipe da atriz usou o Instagram para tranquilizar os fãs.



Leia também Pedro Sampaio dá detalhes de tentativa de assalto no Rio de Janeiro

"Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação", escreveu a equipe em nota nos stories.



Sete pessoas estavam no apartamento quando as chamas tomaram conta, por voltas das 10h. Três amigas, contando com Maisa, conseguiram sair do imóvel. A TV Globo captou imagens da apresentadora chorando em frente ao edifício.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente