Reprodução/Instagram Larissa Manoela recebe surpresa de fãs na Times Square em meio a crise familiar

Para alegrar Larissa Manoela após uma semana de conflitos familiares, os fãs prepararam uma surpresa para ela. Eles colocaram um vídeo da atriz na Times Square, em Nova York.

Um pouco afastada das redes, a artista fez questão de gravar a sua reação com o carinho e agradecer pela companhia dos admiradores.





"Passei o dia todo trabalhando, da maneira que mais amo! Terminei o job e me deparei com essa surpresa linda! Meus LARINÁTICOS sempre me surpreendem e agora eles ultrapassaram até o limite do nosso país. Não medem esforços pra colocar um sorriso no meu rosto e aquecer o meu coração! Eu agradeço todos os dias por ter 'serumaninhos' tão especiais na minha vida. Podem ter certeza que o sorriso segue aqui resistente e ainda mais preenchido com toda essa forma de amor! Amo vocês! Apareci na Times Square", declarou ela na legenda.

O noivo de Larissa também se emocionou com a surpresa. "Você é merecedora de todo esse amor e carinho meu amor! Te amo muito pra vida toda. Fico mais feliz ainda de saber que tem pessoas como elas que te amam e se dedicam dessa forma pra você. Te amo te amo te amo. Amo vocês todos também por amarem essa mulher incrível", disse ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: