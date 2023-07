Reprodução/ Instagram Pedro Sampaio dá detalhes de tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Neste sábado (29), Pedro Sampaio usou as redes sociais para dar detalhes da tentativa de assalto que sofreu no Rio de Janeiro. Ele contou que os criminosos estavam armados, mas ninguém saiu ferido.



"Ontem fomos vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada no Rio de Janeiro. O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido", escreveu ele em um post.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Agradeço muito as mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos nós", completou ele. Na madrugada deste sábado (29), o DJ já tinha compartilhado uma foto do carro após levar um tiro.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente