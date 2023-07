Reprodução/Instagram Pedro Sampaio sofre atentado e exibe tiro no carro

Na madrugada deste sábado (29) Pedro Sampaio foi alvo de um atentado.O DJ compartilhou uma foto nas redes sociais e preocupou os fãs.





Pelos Stories do Instagram, ele mostrou o veículo blindado em que estava arranhado na lateral e atingido por um tiro na janela do motorista.

"Livramento", escreveu ele na legenda da publicação sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.

