Maraisa abre álbum de fotos românticas com o namorado

Maraisa compartilhou fotos inéditas com o novo namorado, Fernando Mocó, com quem assumiu relacionamento há um mês .

A cantora posou sentada no colo do amado no camarim de mais um show ao lado da irmã, Maiara.





"Meu amor pra vida inteira", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram e mandaram recados para o casal. "Casalzão", disse uma; "Cuida dela hein moço", pediu outra; "Casem e tenham filhos", declarou mais uma.

O relacionamento foi assumido recentemente pela cantora, por meio de uma foto dela e de Fernando. A primeira aparição pública, no entanto, aconteceu ainda neste mês. No dia 14 de julho, o empresário apareceu com a namorada - que fazia um show junto com a irmã, Maiara - no interior de São Paulo.

