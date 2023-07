Reprodução Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Cady impressiona com braço musculoso

O primogênito de Ivete Sangalo e Daniel Cady vem surpreendendo os fãs da família com o crescimento precoce. Nesta sexta-feira (28), o garoto de 13 anos impressionou os seguidores ao mostrar o braço musculoso.

Através do Instagram, Marcelo tirou uma foto em frente ao espelho mostrando o bíceps volumoso. O garoto de apenas 13 anos exibe um físico surpreendentemente musculoso para a idade.

"É isso que dá comer o feijão todo", brincou o menino, na publicação.

Mãe orgulhosa, Ivete exaltou o físico do filho. "Gigante", escreveu ela. Colegas da cantora baiana também reagiram à foto de Marcelo. "O menino cresceu", comentou Xand Avião.

Alguns fãs de Ivete ficaram inconformados com o tamanho de Marcelo. "Um dia desses eu tava pulando no bloco com sua mãe grávida de você, menino!", apontou um. "Pare de postar essas fotos que fico me sentindo um ancião", brincou outro.